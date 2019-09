Einbrecher steigen in Delmenhorst in Tankstelle ein CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs. Symbolbild: Michael Gründel

Delmenhorst. Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag gegen 0.40 Uhr in die ELAN-Tankstelle am Hasporter Damm in Delmenhorst eingebrochen.