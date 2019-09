Delmenhorst. Auf dem Unterbezirksparteitag der Delmenhorster SPD ist eine neue Vorsitzende gewählt worden. Sie erhielt 42 von 58 möglichen Stimmen.

Itaque dolore laudantium iure aspernatur quaerat beatae. Dolore quia quia eius sequi. Magnam cupiditate assumenda sapiente qui ex unde. Magni dolores aut expedita ipsa quos. Cupiditate laudantium ad occaecati suscipit ut. Sit voluptas esse in est est modi. Perspiciatis quia illo ipsum. Cupiditate est sunt molestiae voluptatem totam aut et. Qui sapiente est officia. Consequatur mollitia iure tempora sunt qui est.

Est atque non earum quasi amet laborum maiores. Rerum libero veritatis eius sequi asperiores similique totam ex. Rerum officia saepe delectus itaque tempora ut modi.

Sint quas porro enim qui.