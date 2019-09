Delmenhorst/Oldenburg. Mündlich hatte der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann am 6. Juni dieses Jahres über das Urteil seiner Schwurgerichtskammer in Oldenburg keine eineinhalb Stunden referiert, satte 149 Seiten ist im Gegensatz dazu die schriftliche Urteilsbegründung schwer.

Seit Ende August liegt sie den Anwälten nun vor, am gestrigen Freitag erhielten dann auch einige Medien die Schrift, jetzt mit unkenntlich gemachten Namen aller Opfer und Zeugen – sogar der Name des Angeklagten Högel ist mit Xen ersetzt.

Dass die Urteilsbegründung umfangreich ist, ist angesichts der vielen Taten – 100 Morde waren angeklagt, 85 kamen am Ende zur Verurteilung – keine Überraschung. Und sie muss ja einen Sturm aushalten – „den Sturm einer Revision“, wie Bührmann schon im Juni gesagt erläutert hatte.

Kommt die Revision?

Anhand des schriftlichen Urteils können die Verteidigerinnen Högels sowie eine Anwältin eines Nebenklägers innerhalb eines Monates nach Erhalt der Schrift ihre Revision begründen und damit aufrechterhalten.

Irgendwann im Jahr 2020 wohl erst wird dann der Bundesgerichtshof (BGH) ein Urteil fällen, ob das Mammutverfahren neu aufgerollt werden muss oder doch zu einem Ende kommt. Rechtskräftig wäre dann, was auf Seite 3 der Urteilsbegründung zu lesen ist: „Der Angeklagte ist des Mordes in 85 Fällen schuldig. Er wird (…) zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten wird festgestellt.“

Begründung lässt nichts aus

Die 149 Seiten lassen nichts aus im Fall Niels Högel. Nicht seine Vorgeschichte (dass er etwa gerne Feuerwehrmann werden wollte), nicht seine Faszination für die „Maschinen-Medizin“ auf der wachsenden Intensivstation 211 im Oldenburger Klinikum, auf der er seit Mitte 1999 eingearbeitet wurde – und zwar erfolgreich, wie es schien.

Aber aus dem „positiven Zuspruch“ seiner Kollegen heraus, begann der Pfleger seine Patienten in Krisen zu führen, indem er über einen Venenzugang die Medikamente Kalium, Gilurytmal (Wirkstoff Ajmalin), Sotalex (Wirkstoff Sotalol), Xylocain (Wirkstoff Lidocain) oder Cordarex (Wirkstoff Amiodaron) spritzte. Oft, sehr oft ging er als Retter aus diesen Krisen heraus. Aber laut Gericht in 85 Fällen – in Wahrheit dürften es viel mehr gewesen sein – starben die Menschen durch die Medikamente. Sein jüngstes Opfer war 34, sein ältestes 96.

Letzter Mord im Juni 2005

Das Urteil dokumentiert den ersten Mord am 7. Februar 2000 in Oldenburg, den letzten am 24. Juni 2005 im damaligen Klinikum Delmenhorst – „keine Zweifel an der Tatbegehung durch den Angeklagten“, heißt es immer wieder. So oder so ähnlich 85 Mal im Text der Begründung.

15 Mal aber fehlen diese Worte. Stattdessen: „begründete Zweifel an der Täterschaft“, das Gericht habe den Angeklagten „deshalb aus Zweifelsgründen freigesprochen“. In den meisten dieser Fälle konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Wirkstoff Lidocain nicht auch über ein offiziell verabreichtes Gel oder Spray in den Körper gelangt sein könnte. Oft waren es nur schwache Zweifel, aber das Gericht sah eben zu viele „Risse in den Säulen“ (Bührmann) – sie müssen ja noch dem Sturm standhalten.