Delmenhorst. „Comedy in Hülle und Fülle“ gibt es in der Eventlocation „Divarena“ im Neuen Deichhorst gleich zweimal. Humor und Tiefgang geben sich dabei die Klinke in die Hand.

Die Künstlerin Daphne de Luxe tritt gleich zweimal hintereinander in der Divarena an der Gustav-Stresemann-Straße 1 im Neuen Deichhorst auf. Neben des sowieso geplanten Auftrittes am Samstag, 20. September, gibt es nun eine Zusatzshow. Comedy-Fans dürfen sich damit auf einen weiteren Termin am Freitag, 19. September, 20 Uhr freuen. Das sei aufgrund der großen Nachfragen an Eintrittskarten nötig gewesen. Die Samstags-Show ist bereits seit über einem Monat ausverkauft, heißt es aus dem Neuen Deichhorst.

Die Entertainerin Daphne de Luxe ist in Delmenhorst keine Unbekannte mehr. „Daphne ist bereits im März diesen Jahres in unserem Comedy Club aufgetreten und hat das Delmenhorster Publikum absolut begeistert“, heißt es in der Mitteilung.

In Hülle und Fülle

Daphne de Luxe bringt den Slogan „Comedy in Hülle und Fülle“ auf die Bühne. Dahinter verbirgt sich ein ausgewogenes Showkonzept aus Kabarett, Comedy, Live-Gesang und hautnahem Kontakt zum Publikum. Die Humoristin baut dabei auf eine Mischung aus Unterhaltung, Selbstironie, Tiefgang, Authentizität und Gesang – dabei greift die 48-Jährige aktuelle gesellschaftliche Themen auf. „Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, Menschen zu unterhalten, zum Lachen, aber auch mal zum Nachdenken zu bringen“, sagt sie selbst.