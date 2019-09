Der Fachkräftemangel in Kita ist auch in Delmenhorst eklatant. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Delmenhorst. Bundesweit herrscht ein hoher Fachkräftemangel an qualifizierten pädagogischen Mitarbei­tern in den Kindertagesstätten. Ausgeschriebene Stellen für Erzieher/innen und Sozial­pädagogische Assistenten können zum Teil nicht oder nur zeitlich verspätet besetzt werden. Das ist in Delmenhorst nicht anders.