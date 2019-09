Groß Mackenstedt. Die Polizei hat die Auffahrt, die von der A1 aus Richtung Bremen kommend zur A 28 führt, am Donnerstagabend voll gesperrt. Dort war ein Laster umgekippt.

Wer am Donnerstagabend von der A1 in Richtung Bremen auf die A28 auffahren wollte, musste einen Umweg um Brinkum in Kauf nehmen. Gegen 16.30 Uhr war ein mit leeren Bierflaschen und Kästen beladener Lastwagen im Kurvenbereich der Auffahrt auf eine Leitplanke gekippt. Wie die Autobahnpolizei gegen 18.30 Uhr mitteilte, werde die Sperrung noch mehrere Stunden andauern, da die Bergung des Lasters kompliziert sei. Außerdem sei Treibstoff ausgelaufen.