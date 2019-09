Judith und Mel bei einem Auftritt in der Delmenhorster Divarena. Archivfoto: Kai Hasse

Delmenhorst/Oldenburg. Das Oldenburger Schlager-Duo "Judith & Mel" ist Stammgast in Delmenhorst. Regelmäßig sangen die beiden in den vergangenen Jahren vornehmlich im neuen Deichhorst mindestens in der Adventszeit für das Delmenhorster Publikum. Doch jetzt ist fraglich, ob das auch in Zukunft so sein wird. Die Sängerin brach kürzlich zusammen - wurde ins künstliche Koma versetzt.