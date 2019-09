In Delmenhorst gibt es viele Angebote für Familien. Ein Online-Atlas soll die Angebote nun bündeln und schon vor der Geburt ansetzen. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Kinder von der Geburt bis zum Berufseinstieg fördernd begleiten und dafür die vielen Angebote koordinieren, die es in der Stadt vom Neugeborenen-Besuchsdienst bis zur Sozialarbeit an Schulen gibt: Das ist Ziel der Präventionskette, die in Delmenhorst seit 2013 geknüpft wird.