Delmenhorst. Die Vortragsreihe „Begegnungen am Willms“ findet nach der Sommerpause nun ihre Fortsetzung.Und das in gewohnt prominenter Besetzung.

Die Vortragsreihe „Begegnungen am Willms“ findet nach der Sommerpause nun ihre Fortsetzung. Das Willms freut sich darauf, „einen außerordentlich beliebten Politiker und engagierten Demokraten“ begrüßen zu dürfen: Der Bremer Dr. Henning Scherf hält am Dienstag, 17. September, im Forum des Willms einen Vortrag zum Thema „Die Herausforderungen an das Gemeinwesen durch die alternde Gesellschaft“. Im Anschluss an den Vortrag findet eine Podiumsdiskussion statt. Der Vortrag startet um 18 Uhr, Einlass ist bereits um 17.30 Uhr. Getränke und ein Imbiss stehen kostenlos zur Verfügung.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Schüler, sondern auch an die interessierte Öffentlichkeit. Da es noch freie Plätze gibt, ist eine Anmeldung bis sogar Dienstag, 17. September, per E-Mail an willms@ewetel.net möglich. Unterstützt wird die Veranstaltung durch das vom Bund ins Leben gerufene Projekt „Demokratie leben“.