Mitarbeiter des ISM tragen die Erfahrungen von Vereinen, Verwaltung oder Institutionen bei einem ersten Treffen zusammen. Foto: Kai Hasse

Delmenhorst. Die Stadt will wissen, wo die Reise hin geht mit der Integration. 13140 Menschen mit ausländischem Pass leben in der Stadt. Damit alle Akteure der Integration in eine Richtung arbeiten, sollen sie ein Integrationskonzept mit gestalten. Am Mittwoch, 11. September, wurden sie dazu erstmals zusammengerufen.