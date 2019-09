Großeinsätze in Delmenhorst: Danke an die Rettungskräfte!

Delmenhorst. Die Haupt- und ehrenamtlichen Rettungskräfte in Delmenhorst kommen aktuell nicht zum Durchschnaufen. Es reiht sich Einsatz an Einsatz. Zeit, sich bei Ihnen für ihr Engagement zu bedanken. Ein Kommentar.

Es ist schon eine auffällige Häufung an großen Einsätzen, die die Feuerwehren und Rettungsdienste in Delmenhorst in den zurückliegenden Tagen zu bewältigen hatten. Erst die sintflutartigen Regenfälle während des schweren Unwetters mit zahlreichen vollgelaufenen Kellern, dann der Großbrand bei Inkoop und weitere verheerende Feuer an der Wittekindstraße oder in der jetzt am Wollepark.

Besondere Portion Dank und Respekt

Die Einsatzkräfte kommen aktuell kaum zum Durchschnaufen. Natürlich ist es ihr Job, in solchen Fällen Menschen , Tiere und Sachwerte zu retten. Doch gebührt ihnen für das geleistete Arbeitspensum der vergangenen Tage eine besondere Portion Dank und Respekt. Tag für Tag riskieren die hauptberuflichen und zahlreichen ehrenamtlichen Retter ihre Gesundheit und opfern ihr Freizeit dafür, dass den Delmenhorstern im Ernstfall nichts passiert.

Privatleben wird für Sicherheit der anderen geopfert

Sie rücken in diesen Tagen aus, wenn in ihren Jacken noch nicht einmal der Schweiß vom letzten Einsatz getrocknet ist. Sie schlagen sich die Nächte um die Ohren, obwohl sie am nächsten Morgen wieder ihrem Hauptberuf nachgehen. Sie opfern Zeit mit ihren Familien und ihre Hobbies dafür, dass wir abends mit einem sicheren Gefühl ins Bett gehen können. Danke, dass es euch gibt und wir uns auf euch verlassen können!