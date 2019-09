Im 5. Stock eines Wohnblocks an der Pommernstraße ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst. Die Feuerwehr in Delmenhorst kommt nicht zur Ruhe. Am Dienstagabend ist ein Feuer in einem Wohnblock an der Pommernstraße ausgebrochen. Dichter Rauch zog aus dem Gebäude.