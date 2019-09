Delmenhorst. Ein Autodieb hat sich mit der Polizei von Brinkum aus eine Verfolgungsjagd geliefert. Er hatte mehrere Gründe, sich nicht erwischen zu lassen.

Ein 27-jähriger Mann aus Bremen hat sich am Dienstagmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 9.30 Uhr wollte eine Polizeistreife in Brinkum den Fahrer eines VW-Polo kontrollieren. Der Fahrer hielt zunächst an, beschleunigte dann aber sofort wieder und flüchtete in Richtung der Bundesstraße 6. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf. Trotz Haltezeichen und eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn flüchtete der Fahrer weiter über die Bundesstraße 6 Richtung Syke. Während der Flucht beschädigte der VW-Polo einen Volvo. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro.

Polizistinnen stellen Dieb auf Acker

Unvermittelt bog der Flüchtende von der B 6 auf die Straße Erichshofer Heide in der Gemeinde Weyhe ab. Auf der schmalen Schotterstraße erreichte er eine Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern. Er geriet dabei ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Als das Fahrzeug liegen geblieben war, flüchtete der Mann zu Fuß weiter. Nach mehreren hundert Metern auf einem frisch gepflügten Acker wurde er jedoch von den Polizistinnen eingeholt und festgenommen.

Genug Gründe für Flucht

Der 27-jährige Bremer wurde laut Polizei bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Gründe führten zu der Flucht des Mannes. Der VW-Polo war in Bremen entwendet worden, er selbst stand unter Drogeneinfluss, war nicht angeschnallt und ob er einen Führerschein besitzt, muss noch überprüft werden. Den 27-Jährigen erwarten nun eine ganze Reihe an Strafverfahren.