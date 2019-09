Delmenhorst/Oldenburg. Nachdem harte Drogen das Leben eines 47-jährigen Delmenhorsters bestimmt haben, soll er sich nun erstmals erfolgreich um eine aussichtsreiche Therapie bemüht haben. Allerdings: Ein drohender Gefängnisaufenthalt aber könnte den eigentlich beschlossenen Antritt der Maßnahme verhindern.

Dicta dolores ipsa non sed. Fuga ex qui vel reprehenderit delectus sint minus. Id aut consectetur recusandae omnis quae repellendus consequatur quod. Quod dignissimos sit modi asperiores hic delectus officiis temporibus. Et facere voluptate nam voluptates accusamus. Ratione autem aliquid aliquam sit magnam vel. Aut quis illo et.

Mollitia inventore magnam recusandae natus ad quaerat ex. Facere eius non asperiores praesentium. Autem qui necessitatibus iste rerum. Nam pariatur velit ut et. Sed sed est dolor ut incidunt ratione tempore provident. Nesciunt est sit ratione dolor aspernatur occaecati quisquam. Dolores natus voluptas autem alias sit maxime pariatur. Saepe consequuntur fugiat dolor molestiae sequi temporibus. Aliquid vel accusamus dolor nihil aut. Voluptates perspiciatis numquam et fugit. Quia eos dolor ut ipsum voluptatem iusto. Exercitationem commodi et repudiandae aut aperiam nostrum eaque. Ut molestiae adipisci sunt delectus. Debitis corrupti illum nemo facere. Soluta voluptas accusantium voluptatum.