Delmenhorst. Mehr Zeit für den Patienten will sich der neu gegründete Pflegedienst Deichhorst nehmen. Die 29-jährige Chefin will vieles anders machen als ihre Mitbewerber.

Es gibt einen neuen ambulanten Pflegedienst in Delmenhorst. Der "Pflegedienst Deichhorst" befindet sich noch im Wachstum und konzentriert sich momentan auf körperorientierte Pflege, Pflegeberatung sowie ärztlich verordnete Behandlungspflegeleistungen wie Injektionen oder Wundversorgung. Die 29-jährige Pflegedienstleiterin Nina Bock will sich individueller um das Wohl der Patienten kümmern, als sie es als Angestellte bei jetzigen Mitbewerbern konnte. "Wir wollen nicht nach einer abgelaufenen Zeit alles fallenlassen. Wir bleiben, bis der Patient versorgt ist. Ohne Zeitdruck im Nacken und mit Arbeit nach einem verlässlichen Dienstplan. Das liegt mir besonders am Herzen", sagt Bock. Und das gefalle auch Fachkräften, die bekanntermaßen in der Branche heiß umkämpft sind. "Wir haben ausgerechnet, dass wir etwa sieben Minuten brauchen, um eine Wunde zu versorgen. Im Moment haben wir dafür aber eine halbe Stunde Zeit", ergänzt Mitarbeiter Jörg Hallensleben. Bisher haben vier examinierte Pflegekräfte für den neuen Dienst, schnell sollen es mehr werden.

Auch mal die Kirche besuchen

Aber ist das rentabel, sich einfach mehr Zeit für die Patienten zu nehmen, während viele andere von Haus zu Haus flitzen? Ja, sagt die Chefin, denn viele Patienten haben über ihre Versicherung einen Betrag zur Betreuung zur freien Verfügung. Ihr Mitarbeiter Jörg Hallensleben erklärt: "Jeder hat 125 Euro für weitere Betreuung zur Verfügung. Das ist für Zeit, die wir dort extra mit ihm verbringen können." Und seine Chefin zählt auf: "Das kann die Einkaufsbegleitung sein, Zeit, um ein Gespräch zu führen, die Kirche oder den Friedhof besuchen. Auch einen Kaffee zu trinken wäre Betreuung." Dass die Möglichkeit dazu bestehe, sei oft nicht bekannt, da der neue Pflegedienst aber die volle Bandbreite der Leistungen anbiete, werbe er auch für diese Möglichkeit. "Es ist oft eine große Hürde, jemanden zur Pflege ins Haus zu lassen. Die Zeit, um Vertrauen aufzubauen, haben wir. Die Leute sollen so gepflegt werden, wie wir selbst gepflegt werden wollen."

Deichhorst wird Arbeitsschwerpunkt

Der Standort im neuen Deichhorst an der Jürgen Mehrtens Straße wurde nicht zufällig gewählt. "Dort in der engeren Nachbarschaft unserer Basis wollen wir uns ganz besonders engagieren. Aber wir sind im gesamten Stadtgebiet tätig", sagt Nina Bock. Ins Umland fahre man aber nicht, irgendwo müsse man eine Grenze ziehen. In Deichhorst, wo bereits viele Wohnangebote für Senioren bestehen, werden die Angestellten mit E-Bikes zu ihren Terminen fahren. Durch die, wegen des kleineren Umfelds, eingesparte Zeit soll auch mehr Zeit für die Patienten rausgeholt werden.