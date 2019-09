Delmenhorst. Das dk verlost wieder zweimal zehn Karten für einen Ausflug auf den Wasserturm zur besten Zeit des Kramermarktes.

Ab Samstag, 7. September, duftet es auf den Graftwiesen wieder nach gebrannten Mandeln, Karussells drehen sich und Losverkäufer verkünden Gewinne: Vom 7. September bis Mittwoch, 11. September, laden 110 Aussteller zur Herbstausgabe des Kramermarkts ein. Und das dk verlost wieder eine besondere Perspektive auf das Höhenfeuerwerk zum Abschluss.

Mail an das dk schreiben

Zehn mal zwei „Logenplätze“ auf dem Wasserturm können dk-Leser für die Zeit des traditionellen Abschlussfeuerwerks am Mittwoch, 11. September, ab etwa 22 Uhr gewinnen. Wer den Wasserturm für den Blick von oben erklimmen will, schreibt bis Montag, 9. September, 12 Uhr, eine E-Mail an aktionen@dk-online.de. Darin muss neben der E-Mail-Adresse der Name und eine Telefonnummer angegeben werden. Unter diesen werden die Sieger dann zeitnah benachrichtigt. Verbinden lässt sich das natürlich mit einem Kramermarktbummel, für den das Volksfest täglich von 13.30 Uhr bis spätestens 23 Uhr bereit steht.