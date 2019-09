Delmenhorst. Fachkräfte sind rar – und Firmen scheinen sich zunehmend bei Rentnern zu bedienen: In Delmenhorst wächst die Zahl der arbeitenden Pensionäre langsam aber beständig. Besonders der Anteil der Frauen ist in den vergangenen Jahren angestiegen.

Die Klage von Unternehmen, keine Fachkräfte für offene Stellen zu finden, ist nicht neu. Doch dieser Mangel schlägt zunehmend auf den Arbeitsmarkt durch: Offenbar greifen Firmen in Delmenhorst immer häufiger auf Rentner zurück, wenn diese denn entsprechend ausgebildet sind. Das geht aus Daten der Agentur für Arbeit hervor. Sie zeigen aber auch: Viele sind im Alter offenbar noch auf ein Zuverdienst angewiesen.

Anteil arbeitender Rentner um 15 Prozent gestiegen

Rentner legen sich nach einem langen Arbeitsleben die Beine hoch und frönen ihren Hobbys? Dieses Vorurteil gilt mindestens für insgesamt 1222 Menschen im Alter über 65 Jahre in Delmenhorst nicht. So viele Männer und Frauen gingen aktuellsten Angaben der Agentur für Arbeit zufolge zum Jahresende 2018 einer Beschäftigung nach, waren also entweder in Vollzeit,Teilzeit oder über einen Mini-Job angestellt und haben auf diese Weise Geld verdient. Das sind fast 160 mehr als fünf Jahre zuvor, ein Anstieg von 15 Prozent.

Fachkräfte und Spezialisten besonders gesucht

Dabei wird vor allem deutlich: Der Anteil von Fachkräften, also jene mit abgeschlossener Berufsausbildung, und von Spezialisten, also jene mit Meister- oder Techniker-Titel, mit Studium oder Führungskräfte, hat in dem Zeitraum zuletzt deutlich zugenommen.

Wer Fachkraft oder Spezialist ist, der ist überwiegend in Teilzeit oder in Vollzeit angestellt, ist also sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 115 Rentner waren zuletzt Fachkraft, 61 waren Spezialisten – und nur 46 waren Helfer. Die Zahl der Spezialisten ist seit 2013 im Vergleich am deutlichsten gewachsen (um 60 Prozent). Für Claudia Zimmermann, Sprecherin der Agentur für Arbeit in Oldenburg, ist das ein Indiz dafür, "dass Unternehmen fachlich versierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger halten wollten – beziehungsweise sehr gut ausgebildete Personen auch nach dem Renteneintrittsalter tätig sein möchten." Wichtig: Rund ein Drittel dieser Pensionäre arbeitet in Vollzeit, zwei Drittel in Teilzeit. Die Mehrheit hat also eine reduzierte Stundenzahl.

Dieser Umstand lässt sich noch deutlicher bei den Minijobbern ablesen, also jenen Kräften, die im Monat maximal 450 Euro verdienen, aber nicht in die Kranken-, Arbeitslosen- oder Pflegeversicherung einzahlen. Je nach Stundenlohn arbeiten sie maximal 12 Stunden die Woche. 1000 Minijobber im Rentenalter zählte die Agentur Ende 2018, 106 mehr als 2013.

Dabei zeigt sich, dass minijobbende Ruheständler überwiegend Fachkräfte (526) sowie Spezialisten (76) sind. Helfer, also Geringqualifizierte ohne Ausbildung, sind aber ebenfalls im bedeutenden Maße vertreten (353, in 45 Fällen keine Angabe). Im Vergleich mit den Daten von 2013 stellt die Agentur das weitaus stärkste Wachstum bei den Fachkräften (+26 Prozent) fest. Claudia Zimmermann: "Das entspricht der wachsenden Nachfrage nach Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt."

Aus den Daten ergibt sich das logische Bild, dass jüngere Rentner eher einer Arbeit nachgehen: Zählt man Voll- und Teilzeitbeschäftigung sowie Minijobs zusammen, waren zuletzt 682 Männer und Frauen zwischen 65 und 70 Jahren beschäftigt, 368 zwischen 70 und 75 Jahren und immerhin 192 Über-75-Jährige.

Außerdem sind es eher die Männer, die im Alter arbeiten: 58 Prozent der Minijobber in Delmenhorst waren zuletzt Männer, im Vollzeit-Teilzeit-Bereich sind es gar 67 Prozent. Allerdings haben die Frauen in den vergangenen Jahren stark aufgeholt: Zählt man alle Bereiche zusammen, hat ihr Anteil seit 2013 um fast ein Viertel auf insgesamt 497 Frauen zugenommen. Der der Männer wuchs nur um 10 Prozent auf 725. Frauen müssen sich im Alter offenbar immer häufiger etwas dazu verdienen.

Eine Aufgabe haben, Kollegen treffen - Geld verdienen

Allerdings gibt die Agentur in ihren Angaben kaum Aufschlüsse darüber, welche Motivation Rentnerinnen und Rentner antreibt, arbeiten zu gehen. Für das Bundesgebiet hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Agentur festgehalten, dass es Ältere als positiv empfinden, "noch gebraucht zu werden". Der Spaß bei der Arbeit, der Kontakt zu Kollegen und das Gefühl, eine Aufgabe zu haben, sind demzufolge Beispiele. Geld spiele aber auch eine Rolle - und das für Männer viel häufiger als für Frauen.



Allgemein scheint die Arbeit unter Rentnern in Delmenhorst eine kleine Rolle zu spielen: 17.460 Männer und Frauen befinden sich aktuell im Rentenalter, geht aus den Statistiken der Stadt hervor. 1222, also insgesamt jeder 14., gehen einer Arbeit nach. Aber der Schein trügt: Betrachtet man nur die Altersgruppe von 65 bis 75 Jahre (8493), arbeitet schon jeder achte.