Delmenhorst/Łomża. Auch Delmenhorster Truppen waren am Polenfeldzug im September 1939 beteiligt. Vor 80 Jahren bombardierte Gruppe III des Kampfgeschwaders 27 "Boelcke" die Kleinstadt Łomża.

Die Stadt lag in Schutt und Asche. Nach tagelangen Bombardierungen standen im Stadtzentrum der polnischen Stadt Łomża (ausgesprochen: Womscha), 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Warschau, nur noch die Grundrisse und Schornsteine der Häuser. Vor 80 Jahren, am 8. September 1939, warf auch die Delmenhorster Gruppe III des Kampfgeschwaders 27 „Boelcke“ Bomben über der Stadt am Fluss Narew ab.

Erinnerungen der Zeugen

Jan Bonkowski ist heute 81 Jahre alt und lebt im Kapuzinerkloster in Łomża. Er ist in der Stadt geboren und aufgewachsen. Um sich an den Überfall der Nazis auf Polen selbst zu erinnern, ist er als 16 Monate altes Baby noch zu jung gewesen. Doch als Überlebender dessen erinnert er sich noch gut an die Erzählungen seiner Mutter, wie die Flugzeuge über die Stadt flogen und später die Truppen Nazideutschlands einfielen.

„Der 1. September 1939 war ein sehr heißer und sonniger Tag“, erzählt Bonkowski. Deshalb ging seine Mutter mit ihm nach draußen und legte ihn auf eine Decke im Garten: „Vermutlich habe ich da hoch in den Himmel geschaut, als plötzlich die Flugzeuge erschienen sind.“ Wie leuchtende Sterne hätten sie durch die Sonnenreflexionen ausgesehen, schildert er aus den Erinnerungen seiner Mutter. Es war der Moment, als sie rausrannte, ihr Baby holte und „Wojna!“ rief. Krieg. An diesem Tag ertönte in der Stadt auch der Fliegeralarm.

Es sah aus wie das Ende der Welt. Aus der Chronik der Benediktiner-Nonnen

Wenig später, am 3. September, fielen die ersten Bomben auf Łomża, nachdem bereits am 1. September der Bahnhof und Militärstellungen angegriffen worden waren. Noch heute ragen Artilleriegeschosse aus den Mauern des Kapuzinerklosters hinaus – auch auf diese Weise wird in Polen teilweise an die Geschehnisse damals erinnert.







Wie die folgenden Tage im Detail abliefen, weiß Bonkowski nur grob. Dafür haben die Benediktiner-Nonnen in einer Chronik festgehalten, was unter anderem an jenem 8. September passierte, als das Delmenhorster Kampfgeschwader nachweislich Łomża bombardierte: Um 4.30 Uhr kamen die Gläubigen zur heiligen Messe zusammen, durch einen Bombeneinschlag wurde der Priester am Altar getötet. „Zusätzlich feuerten die feindlichen Flugzeuge mit Maschinengewehren. Wir konnten die Kugeln hören, wie sie die Kirchenwand trafen oder das Dach herunterrollten.“ Nur wenige Stunden später seien die Flugzeuge „wie ein Schwarm schwarzer Vögel“ über Kloster und Stadt gekreist – 17 Stück wurden gezählt. Dann fielen die Bomben auch auf das Gotteshaus. „Der Moment war schrecklich. Er kann nicht beschrieben werden“, notierten die Nonnen. „Es sah aus wie das Ende der Welt.“

Fünf Bomben auf das Kloster

Fünf Bomben trafen das Kloster, es stürzte fast komplett ein. Panisch flohen die Nonnen aus den verschiedenen Teilen des Klosters im Hagel der Bomben, Balken und Steine. „Als sie in den Garten rannten, erkannten sie sich selbst nicht wieder, sie waren voller Rauch und Asche.“ Doch nicht alle schafften es, Schwester Salezja Przestrzelska etwa wurde später tot in der Küche unter den Trümmern geborgen.

Anzeige Anzeige

Es war auch der Tag des Delmenhorster Geschwaderangriffs, an dem Vater Biskup den Nonnen empfahl, die Stadt zu verlassen. Doch die, die gehen wollten, hatten es nicht einfach: Bereits am Vortag waren die meisten Männer gegangen, um im Falle eines Einmarschs nicht in die Hände der Deutschen zu fallen. „Es war niemand da, um uns wegzubringen.“ Also waren sie zum Bleiben gezwungen. „Die Nacht war schrecklich. Das Geräusch von Kanonen und das Pfeifen der Kugeln haben nicht einen Moment aufgehört.“ Durch Rauch und Feuer sei es so warm wie an einem heißen Tag gewesen.

Belegt ist dieser Angriff durch einen Erfahrungsbericht des Majors Andreas Nielsen, dokumentiert im Boelcke-Archiv. Am 8. September habe seine Gruppe den Befehl erhalten, die Festung Łomża zu zerstören, um den eigenen Truppen die Überquerung des Narew-Flusses zu ermöglichen. Zuvor war seine Gruppe bereits bei Angriffen in der Narew-Region aktiv gewesen. „Die Angriffe wurden planmäßig durchgeführt, Stadt und Festung, in denen sich die Polen hartnäckig verteidigten, wurden mit Ausnahme der beiden Kirchen fast vollständig zerstört“, notierte Nielsen kühl über den Angriff auf Łomża. SS-Kriegsberichterstatter Rolf Bongs schrieb beiläufig über die Kriegssituation: „Die Festung Łomza, eine Trümmerstätte erbitterter Kämpfe.“

So sollte es noch bis zum 11. September weitergehen, als die deutschen Truppen schließlich in die Stadt einmarschierten. Einen Tag später setzten sie die Synagoge am zerbombten Marktplatz in Brand. Bis zum 13. September hatten die Nonnen allein auf dem Klostergelände 36 Bombeneinschläge gezählt – die auf Kirche und Kloster selbst nicht eingerechnet. Ende des Monats wurde die Stadt an die – zu diesem Zeitpunkt noch verbündeten – sowjetischen Truppen übergeben. Tomasz Sudoł, Historiker vom Institut für Nationales Gedenken mit Schwerpunkt auf deutsche Kriegsverbrechen ordnet im Gespräch mit dem dk ein: „Es war einer der gewalttätigsten Kämpfe während des Polenfeldzugs.“

Für die Bewohner der Stadt war diese Schlacht ein einschneidendes Erlebnis. „Gerade für die ältere Generation ist die Erinnerung noch sehr lebendig und emotional“, sagt Adam Sokołowski, Historiker des Nordmassowischen Museums in Łomża. Die Stadt sei mit 28.000 Einwohnern nicht sehr groß gewesen, die Gemeinschaft entsprechend verbunden. Auch die 10.000 Juden darunter seien angesehene Mitbürger gewesen, hätten in der Innenstadt gelebt und sich in der Politik betätigt. „Der Krieg hat bei den Menschen alles zerstört.“ Im 1942 liquidierten Ghetto wurden mehr als 10.000 Juden ermordet, auch Massentötungen in einem Wald außerhalb der Stadt sind dokumentiert.

Noch immer Bombenfunde

Auch heute seien die mündlichen Überlieferungen wie bei Jan Bonkowski noch ein wichtiger Bestandteil im Austausch der älteren und jüngeren Generationen. Gezwungenermaßen sind die Folgen des Krieges nach wie vor präsent. Erst Ende August mussten bei einem Bombenfund in Łomża rund 300 Menschen evakuiert werden, kurz zuvor war bereits das nahegelegene Nowogród fast komplett evakuiert worden. „In der Nachkriegszeit hat es auch zahlreiche Unfälle gegeben, bei denen Menschen Arme und Beine verloren haben“, führt Sokołowski aus.

Heute ist der nach dem Krieg zu rund 80 Prozent zerstörten Stadt kaum mehr etwas von diesen Grauen anzusehen. Das Zentrum ist wiederaufgebaut, allerdings ohne Synagoge. Die alte Markthalle wird derzeit in ein Kulturzentrum umgebaut. Diesen Aufschwung nach all dem Leid führt Historiker Sokołowski auf eine Gebietsreform in den 1970er zurück, als Łomża als kreisfreie Stadt Sitz der Woiwodschaft Podlachien wurde: „Seitdem ist die Stadt schnell gewachsen. Wichtige Institutionen wie Gerichte und Krankenhäuser wurden hier angesiedelt. Dadurch sind neue Möglichkeiten entstanden.“ Durch seine Nähe zu Weißrussland und Litauen liegt die Stadt mit ihren mehr als 60.000 Einwohnern auch an einer wichtigen Fernverkehrsstrecke.