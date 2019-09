Monatelange Vollsperrung an der Lilienstraße in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Ab Montag wird die Lilienstraße voll gesperrt werden. Symbolfoto: Frederik Grabbe

Delmenhorst. An der Lilienstraße in Delmenhorst steht eine mehrmonatige Vollsperrung an. Grund sind Kanalarbeiten. Die Sperrung könnte massive Auswirkungen auf den Verkehr zu zwei Schulen haben.