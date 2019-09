Die Stadt braucht nach Ermessen der Verwaltung mehr Bauland - wie zum Beispiel am Heidkamp in Bungerhof. Der Nabu hingegen warnt davor, zu viele Flächen zu verbauen. Archivfoto: Frederik Grabbe

Delmenhorst. Die schweren Unwetter vergangene Woche haben den Blick auf den Klimaschutz in der Stadt geschärft. Weite Teile der Politik sehen Handlungsbedarf. Der Nabu will sie beim Wort nehmen - und sieht die Politiker auch beim Thema Bauland in der Verantwortung.