Delmenhorst. Die Delmenhorster Polizei ist am Mittwochabend bei einer Razzia in Delmenhorst tätig geworden. Dabei sperrte sich auch eine Straße ab.

Am frühen Mittwochabend hat es an der Lutherstraße/ Ecke Schulstraße eine Razzia gegeben. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und sperrte den Bereich ab. Über die Hintergründe des Einsatzes gibt es bislang keine weiteren Auskünfte. Eine Nachfrage zu dem Einsatz durch diese Zeitung blieb am Abend von der Polizeiwache unbeantwortet. Mehr Informationen werden am Donnerstag erwartet.