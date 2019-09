Delmenhorst. Mit seinem Programm "Selfies für Blindschleichen" tritt der Kabarettist Kerim Pamuk an diesem Freitag im Delmenhorster Familienzentrum Villa auf. Das dk verlost 3x2 Karten für den Kabarett-Abend.

„Selfies für Blindschleichen“ heißt es die Bühnenshow, mit der Kerim Pamuk am Freitagabend um 20 Uhr im Familienzentrum Villa gastiert. Der Schriftsteller und Kabarettist türkischer Herkunft erzählt von der postmodernen Welt, in der Kinder Projekte, Probleme „Challenges“ und Niederlagen Chancen sind. Eine Welt, die Privatsphäre so dringend braucht wie ein Telefon mit Wählscheibe. Dabei nimmt der Kabarettist auch seine Herkunft auf den Arm.

Online Junkies und Helikopter-Eltern

Er kritisiert Alte, die jung sein wollen und Junge, die alt sein wollen. Er spricht über Online-Junkies und Offline-Deppen, sowie von Helikopter-Eltern, die laut Pamuk chronisch und natürlich hochbegabten Bälger heranzüchten. Auch globale Provinzler, die schon mit dem Kauf einer Bio-Limonade beim „Local Dealer“ ein Stück weit die Welt, werden zur Rechenschaft gezogen.

