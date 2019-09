Die Beat Nacht in der Divarena mit Uschi Nerke und der Number One Band holte das Publikum zum Teil recht schnell von den Sitzen. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Mit dem Beat-Club erlangte Uschi Nerke in kürzester Zeit Kultstatus. In der Divarena ließ die Moderatorin zusammen mit der „Number One Band“ die legendäre Sendung am Samstagabend noch einmal aufleben.