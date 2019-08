Unbekannter legt Brand in Wildeshauser Kirche CC-Editor öffnen

An dieser Kirchenbank in Wildeshausen ist ein Feuer gelegt worden, das hohen Schaden verursacht hat. Foto: Nonstopnews

Landkreis. Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag ein Feuer in einer Kirche in Wildeshausen gelegt. es entstand 80.000 Euro Sachschaden.