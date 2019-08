Nach Rohrbruch in Delmenhorst ist Straßenreparatur im Gange CC-Editor öffnen

Auf einer Länge von fünf Metern drang das Wasser aus der Straße. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Ein Wasserrohrbruch hat am Donnerstagabend, 29. August, die Feuerwehr und die Stadtwerke in Atem gehalten. Noch wird an der Straße gearbeitet.