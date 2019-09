Delmenhorst/Oldenburg. Nach ihrer großen Tour durch Europa kommt die Power-Metal-Band Mob Rules wieder in die Heimat. Nicht nur das neue Album bringt die Delmenhorster Klaus Dirks und Markus Brinkmann in Feierlaune.

Ereignisreiche Wochen liegen hinter den Delmenhorstern Klaus Dirks und Markus Brinkmann. Mit ihrer Band Mob Rules waren sie auf Europa- und UK-Tour und feierten mit ihrem Album „Beast Reborn“ Chartplatzierungen (Platz 37) und als Band 25-jähriges Bestehen.

Album-Release-Show in Oldenburg

Am Freitag, 13. September, hat die Power-Metal-Band einen weiteren Grund zum Feiern. An diesem Tag bringen sie nach 14 Jahren wieder ein Live-Album heraus. Mit einer Release-Show im Oldenburger Kulturzentrum Cadillac, Huntestraße 4, wird die neue Platte „Beast Over Europe“ vorgestellt.

Nach ihrer ausgedehnten „Beast Over Europe-Tour“, die sie bis nach Schottland und Wales führte, freut sich die Band wieder in der Heimat zu sein, um dort mit ihren treuen Fans die Veröffentlichung des Albums zu feiern, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert.

Album und Fan-Paket werden verkauft

Die Songs auf dem neuen Live-Album wurden während der Auftritte bei der Europa-Tour aufgenommen. Das neue Album und auch ein streng limitiertes Fan-Paket werden im Cadillac zum Verkauf angeboten.

Weiterer Delmenhorster steht auf der Bühne

Neben dem Mob Rules-Sänger und -Mitbegründer Klaus Dirks und dem Bassisten Markus Brinkmann steht mit Manfred Spalka ein weiterer Delmenhorster an dem Abend auf der Bühne. Der Schlagzeuger ist mit der Hard-Rock-Band Radiant als Vorgruppe eingeplant. Ebenso wird die Gruppe Induction auftreten, die Progressive-Power-Metal spielt.

Karten gibt es unter www.cadillac.reservix.de ab 18,60 Euro. Das neue Album der Band Mob Rules ist unter www.mobrules.de erhältlich.