Delmenhorst. An den ersten drei Sonntagen im September hat der Delmenhorster Wasserturm geöffnet. Das steckt hinter dem Öffnungs-Dreierpack.

Der Delmenhorster Wasserturm ist an den ersten drei Sonntagen im September geöffnet. Zu den regulären Öffnungszeiten am ersten und dritten Sonntag im Monat kommt am nächsten Wochenende die Sonderöffnung anlässlich des Kramermarktes hinzu.

So öffnet das Wahrzeichen

Am 1. und am 15. September ist das Wahrzeichen der Stadt von 15 bis 17 Uhr zugänglich. Am Kramermarkt-Sonntag, 8. September, öffnet der Wasserturm schon um 14 Uhr und schließt um 17 Uhr.

Der Eintritt kostet jeweils einen Euro, Kinder unter 14 Jahre zahlen 50 Cent.