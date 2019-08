Im Keller eines Einfamilienhauses in Delmenhorst ist ein Wäschetrockner in Brand geraten. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Durch einen technischen Defekt ist am Donnerstag gegen 19 Uhr ein Wäschetrockner im Keller eines Einfamilienhauses an der Annenheider Straße in Brand geraten.