Delmenhorst. Die Städtepartnerschaft mit Kolding in Dänemark ist für Delmenhorst eine ganz Besondere. Die 40-jährige Freundschaft feierten Stadtvertreter nun mit einer dänischen Delegation. Auch für den ein oder anderen Spaß gab es Raum.

40 Jahre Freundschaft – das schweißt zusammen. Anlässlich dieser langen und vertrauensvollen Beziehung zwischen den Städten Delmenhorst und dem dänischen Kolding durfte sich beim Empfang der Koldinger Delegation im Gartenhaus der Burginsel am Donnerstagabend eine Delmenhorsterin ganz besonders freuen: Käthe Stüve.



Als Ratsmitglied hatte Stüve einst diese Partnerschaft vorangetrieben, die die älteste der fünf Delmenhorster Städtepartnerschaften ist. Eine solche lange Verbundenheit, die ihre Wurzeln im Jahr 1963 mit Treffen dänischer und deutscher Kaninchenzüchter hat, Revue passieren zu lassen, war dann auch gar nicht so einfach. „Ich hatte mit allen Partnerstädten Kontakt, aber mit Kolding am intensivsten“, sagt sie eingangs so enthusiastisch, dass sie glatt die Pause für den Übersetzer vergaß.

Dutzende Besuche

Und mittlerweile – nach Dutzenden Besuchen – kenne sie Kolding fast so gut wie Delmenhorst, sagte Stüve. Den Mehrwert solcher Freundschaften habe sie als Kriegskind erkannt. „Wir müssen Kontakt zu unseren Nachbarn aufbauen und auffrischen“, appellierte sie. Das gelte gerade auch für die jüngere Generation, etwa durch Klassenfahrten. „Das ist so wichtig.“

Erfreut über das Wiedersehen mit Delmenhorst zeigte sich auch die Koldinger Ratsfrau Yrsa Mastrupl und sagte auf Deutsch: „Eine Freundschaft, die 40 Jahre hält, ist viel wert. Da wissen beide Partner, dass sie eine feste und starke Freundschaft haben.“ Auch sie betonte, wie wichtig reale Begegnungen seien, gerade in Zeiten von digitalen Medien und sozialen Netzwerken. „Die Koldinger Bürger sollen international orientiert und für andere Werte und Kulturen offen sein“, sprach Mastrupl für ihre Stadt. Gerade auch angesichts der weltweiten „Unsicherheiten und Turbulenzen“, seien diese Freundschaften wichtig, zumal Deutschland und Dänemark in den vergangenen Jahren ähnliche Entwicklungen durchlebt hätten. Für Kolding komme auch der wirtschaftliche Aspekt hinzu: „Wenn es in Deutschland vorwärts geht, geht es auch in Kolding vorwärts.“

Lange Verbundenheit

Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz spielte auf eine Verbundenheit zwischen seiner Städt und dem nördlichen Nachbarn an, die noch viel weiter als ins Jahr 1963 zurückreicht. Der Ort des Empfangs auf der Burginsel hätte dafür kaum besser gewählt sein können. „Die Burg war 100 Jahre unter Herrschaft des dänischen Königshauses“, erinnerte Jahnz und merkte unter heiterem Lachen des Publikums an: „Wir Delmenhorster sind auch ein bisschen dänisch.“ Dennoch sei eine solche Partnerschaft zwischen zwei Städten nicht selbstverständlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe sich Deutschland erst einmal selbst finden müssen und es habe viele Jahre gebraucht, um solche Freundschaften einzuleiten. „Ich bin dankbar, dass ihr uns die Hand gereicht habt“, sagte er in Richtung der Koldinger Delegation. Der auch daraus entstandene europäische Gedanke sei die Zukunft.

Grönland unverkäuflich

Bevor er zur Übergabe der Geschenke ging, schwenkte Jahnz den Blick noch humorvoll auf die aktuelle Weltpolitik. „Bitte bewahren Sie sich Grönland“, gab er den dänischen Freunden mit auf den Weg. US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich die Idee geäußert, Dänemark die Insel abzukaufen. „Das ist, als würde Deutschland Bayern verkaufen.“

Als Zeichen der Freundschaft überreichte Jahnz den Gästen das Jahresplakat der Stadt Delmenhorst sowie Geschenktüten. Aus Dänemark gab es eine Seiden-Tischdecke.