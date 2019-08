Delmenhorst. Ein Unwetter in bislang wohl ungekannter Stärke ist am Mittwochabend über Delmenhorst gezogen. Das ist aktuell zu den Schäden bekannt.

Zwischen 19 und 23 Uhr entluden sich mehrere schwere Gewitter mit Starkregen und heftigen Windböen über Delmenhorst. Zeitweise galt für das Stadtgebiet die höchste Unwetterwarnstufe des Deutschen Wetterdienstes. Darin wurde vor Regenmengen von bis zu 50 Litern pro Stunde gewarnt.

Schon nach der ersten Gewitterfront standen mehrere Straßenzüge im Stadtgebiet unter Wasser, besonders betroffen war hierbei der Stadtnorden. Wie bei dem Starkregen Anfang August waren die Unterführung an der Landwehrstraße sowie die Kreuzung Dwostraße/Schönemoorer Straße überflutet.

Die Feuerwehr befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Dauereinsatz. Mit der zweiten Gewitterfront verschärfte sich die Lage noch einmal. Zahlreiche Keller liefen voll mit Wasser. Dabei lief das Wasser nicht nur durch Kellerfenster in die Häuser, viele Keller liefen auch voll, weil die Rückschlagventile der Abwasserleitungen durch den Druck geborsten waren.



Die Großleitstelle Oldenburg, über die die Notrufe aus Delmenhorst und Ganderkesee koordiniert wurden, berichtete schon um 22.40 Uhr von 185 Einsätzen in Delmenhorst und Teilen des Landkreises Oldenburg. In Delmenhorst waren es laut Feuerwehrchef Thomas Stalinski 127 Einsätze bis kurz nach 23 Uhr. Große Schäden gibt es unter anderem an der Käthe-Kollwitz-Schule. Dort fällt am Donnerstag die Schule aus.

Auch in Ganderkesee waren Teile des Ortskerns unter Wasser. An der Grüppenbührener Straße war der Kreuzungsbereich mit der Urneburger Straße erneut geflutet. Dort entfernten die Einsatzkräfte die Gullydeckel, damit das Wasser besser ablaufen konnte.