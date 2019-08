Ticker zum Nachlesen: So hat Delmenhorst das schwere Unwetter erlebt CC-Editor öffnen

Wassermassen ergossen sich am Mittwochabend über Delmenhorst. Besonders schwer hat es den Stadtnorden getroffen. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst. In Delmenhorst sind am Mittwochabend bei einem beispiellos schweren Unwetter mehrere Straßen überflutet worden. Wir berichten live in unserem Ticker.