In Delmenhorst wurden am Mittwochabend bei einem beispiellos schweren Unwetter mehrere Straßen überflutet und vermutlich größere Schäden angerichtet. Nach ersten Informationen ist die Berufsfeuerwehr zusammen mit den Ortsfeuerwehren im Dauereinsatz. Es wurde ein Führungsstab in der Feuerwache eingerichtet. Um kurz nach acht Uhr sollen überall im Stadtgebiet Keller vollgelaufen sein. Der Tunnel an der Landwehrstraße wurde wegen Überflutung gesperrt.

50 Liter pro Quadratmeter

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr vor einem schwerem Gewitter mit extrem heftigem Starkregen. Dabei gebe es Niederschlagsmengen um 50 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 85 Stundenkilometer. Dazu Hagel mit Korngrößen um die zwei Zentimeter.



