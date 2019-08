Delmenhorst. Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Wohnungsbrand an der Düsternortstraße ausgerückt. Zwei Katzen konnten aus der Wohnung gerettet werden.

Nach ersten Informationen vom Einsatzort ist am Mittwochnachmittag, kurz nach 17 Uhr, ein Feuer in einem Haus in der Nähe des Stadions ausgebrochen. Während sich im unteren Teil des Hauses eine Spielothek befindet, gab es laut Feuerwehrchef Thomas Stalinski einen massiven Küchenbrand in einer der darüberliegenden Wohnungen.

Katzen waren noch in verqualmter Wohnung

Die Feuerwehr ging beim Anrücken noch davon aus, dass Menschenleben in Gefahr sind. Beim Eintreffen am Brandort konnte jedoch festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr in der Wohnung befanden. Die Bewohnerin der Wohnung vermisste jedoch zwei Katzen. Laut Stalinski konnten die Rettungskräfte die Katzen gut versteckt in der verqualmten Wohnung entdecken und der Besitzerin wohlbehalten übergeben.

Fahrzeug der Feuerwehr in der Nähe

Ein Fahrzeug der Feuerwehr war bei Ausbruch des Feuers am Stadion. "Dadurch, dass sie sofort vor Ort waren, konnten die Kollegen direkt mit der Brandbekämpfung beginnen", schildert Stalinski den glücklichen Zufall.

Die Wohnung wurde im Anschluss von der Feuerwehr belüftet. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit einem Löschzug, der Einsatzleitdienst und der Rettungsdienst, die Ortsfeuerwehr Süd mit einem Fahrzeug und die Ortsfeuerwehr Stadt mit zwei Fahrzeugen.

Nach einer guten Dreiviertelstunde konnte die Brandwohnung an die Polizei übergeben werden und die Feuerwehr den Einsatzort verlassen.