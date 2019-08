Delmenhorst. Nach dem Einbruch in ein Unternehmen im Gewerbegebiet Delmenhorst-Annenheide hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie hatten einen Tresor und ein Auto gestohlen.

Die zunächst unbekannten Täter brachen laut Polizei gewaltsam in eine Firma in der Feldhusstraße ein, nahmen einen Tresor an sich und flüchteten mit einem ebenfalls entwendeten Firmenfahrzeug. Bei Fahndungsmaßnahmen konnten zwei dringend tatverdächtige Männer, ein 32-jähriger Delmenhorster und ein 34-jähriger Bremer, in der Nähe des Tatorts von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an.