Delmenhorst. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat seinen für Mittwoch geplanten Aufenthalt in Delmenhorst abgesagt. Er wollte das Feuerwehrhaus Hasbergen und die Markthalle besuchen.

Wie der Delmenhorster SPD-Landtagsabgeordnete Deniz Kurku mitteilt, hat Pistorius, der aktuell auch für den SPD-Bundesvorsitz kandidiert, den unter dem Motto "Auf ein Wort" geplanten Bürgerdialog in der Markthalle abgesagt. Kurku selbst wird ab 1845 aber trotzdem allen Interessierten für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen.

Auch den zuvor vorgesehenen Besuch des Feuerwehrhauses in Hasbergen hat Pistorius abgesagt. Kurku gibt in seiner Mail "kurzfristige Terminverschiebungen" als Grund an und verspricht, die beiden ausgefallenen Veranstaltungen nachzuholen.