Ganderkesee. Zwei Einbrüche hat die Polizei zwischen Montagabend und Dienstagmittag auf Ganderkeseer Gemeindegebiet registriert. In einem Fall erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld.

Die erste Tat ereignete sich zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, an der Havekoster Straße. Laut Polizei gelangten unbekannte Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus. Es wurden sämtliche Räume durchsucht, über das Diebesgut liegen keine Angaben vor.

Schmuck und Bargeld erbeutet

Am Dienstag hebelten unbekannte Täter in der Zeit von 8 bis 12.50 Uhr eine Tür eines Wohnhauses an der Straße Kortenkamp auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Dort wurden alle Räume durchsucht, entwendet wurde Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe ist laut Polizei nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Beobachtungen zu den beiden Einbrüchen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941 115 in Verbindung zu setzen.