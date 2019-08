Delmenhorst. Die Delmenhorster Firma Reamotion hat sich auf besondere Grills spezialisiert. Sie soll laut einer Ranglisdte zu den innovativsten deutschen Unternehmen gehören.

Dass Reamotion-Gründer Emilio Reales schwer zu stoppen ist, merkte Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) schon nach dessen ersten Sätzen: „Ich muss Sie jetzt mal unterbrechen“, kam Jahnz in einer Atempause zum Anlass seines Besuchs im Werk des jungen Grillgeräte-Herstellers: seiner Gratulation zum Innovationspreis „Top 100“, den Morales vor zwei Monaten in der Frankfurter Jahrhunderthalle entgegennehmen durfte. Reamotion gehört seitdem für Preisverleiher „Compamedia“ zu den innovativsten deutschen Unternehmen. „Dieser Preis ist nicht alltäglich“, sagte Jahnz, er benötige „Würdigung und Wahrnehmung“. Auch darum sein Besuch.

Bis Jahnz seinen Gastgeber kurz unterbrechen konnte, hatte Reales seine Grillgeräte vorgestellt, die fast keinen Geruch absondern würden, extrem wenig Energie verbrauchen, die Bratwurst, Burger, anderes Fleisch, Pommes, auch Gemüse oder Falafel garen oder braten können – punktgenau, ohne Fett, ohne großes Vorwissen. Er erzählte, dass seine Maschinen theoretisch auch Kaffeebohnen rösten könnten, seine Pommes viel weniger Acrylamid enthalten als Herkömmliche in der Fritteuse, dass und wie die Plasmaquelle im Gerät die Fettmoleküle in der Abluft zerlegt.



Seit zwei Jahren in Delmenhorst

Seit zwei Jahren sitzt Reales mit einem Dutzend Angestellten an der Schanzenstraße 50a. Vermittelt wurde der Standort von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft. 36 Geräte habe Reales verkauft. Hört sich nach wenig an. Allerdings kosten die Maschinen (Reales: „Die schönsten Grills der Welt“) auch mindestens 5000 Euro; der Preis ist je nach Extrawünschen nach oben offen. Wer will, kann sich auch ein Gerät leasen.

Hoffnung auf das ganz große Geschäft

Die Kundschaft soll aus der Gastronomie kommen. Caféterien, Bäckereien, die einen Snack anbieten wollen, ohne alles vollzustinken. Reiche Leute, für die er einen Duo-Grill mit eingebauter Zapfanlage im Angebot hat. Oder die ganz großen Player: In diesen Tagen, berichtete Morales, verhandele er mit einer Tankstellenkette. Und er träumt von einem Deal mit der Deutschen Bahn.

"Tut Stadt gut, so ein Unternehmen zu haben"

Ihr Gespräch setzten Reales und Jahnz bei einem Rundgang durch die Fertigungshalle fort, anschließend probierte der OB Pommes und Bratwurst. Die schmeckte, wie Würste nun mal schmecken sollen. Jahnz sagte angetan: „Es tut der Stadt sehr gut, so ein Unternehmen zu haben.“ Läuft das Geschäft, gibt es eine gute Chance, dass die Firma auch bleibt. Reales jedenfalls sagte, er werde es nicht zulassen, dass seine Maschinen irgendwann mal in Asien produziert werden.