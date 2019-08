Die Stadt Delmenhorst will weitere Gelder für Integration beantragen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Delmenhorst. Die Stadt will mehrere Integrationsangebote in Delmenhorst weiterführen und erhofft sich dadurch Gelder in sechsstelliger Höhe vom Land Niedersachsen. Das geht aus den Unterlagen des Sozialausschusses am diesen Mittwoch hervor. Alles wird sie damit aber nicht finanzieren können.