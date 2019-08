Delmenhorst. Drei Tage lang wollen die Adelheider ab Samstag, 24. August, bis einschließlich, Montag, 26. August, Schützenfest feiern.

Anders als bei den meisten anderen Schützenfesten in der Umgebung findet die Königsproklamation nicht am Sonntag statt. Vielmehr können Janko Siegert und Andrea Menkens noch bis Montagabend regieren. Dann findet um 19 Uhr die Krönung der neuen Majestäten statt. Eine Stunde später startet der Königsball mit DJ Marco. Der Eintritt ist frei.

Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt

Am Samstag stehen zunächst die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Um 14 Uhr heißt es Antreten an der Boelckestraße 80 , um die Schülerkönigin Joy Behrens und die Kinderkönigin Enya Westermann abzuholen. Nach dem Umzug beginnen die Schießwettbewerbe. Proklamation der neuen jugendlichen Majestäten ist um 18 Uhr. Und ab 20 Uhr geht es auf die Tanzfläche bei der Disco mit DJ Marcel. Wer mit dabei sein will, zahlt fünf Euro.

Großes Programm am Sonntag

Der nächste Umzug findet am Sonntag ab 11.30 Uhr statt. Dann sollen die aktuellen erwachsenen Majestäten abgeholt werden. Danach beginnt das Schießen. Die weiteren Aktionen morgen: ab 15 Uhr traditioneller Familiennachmittag, gegen 16 Uhr Empfang der Ehrengäste und um 17.30 Uhr Proklamation der neuen Stadt-Majestäten,