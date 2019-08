Sie wurden am Freitagvormittag in Oldenburg geehrt: die Prüfungsbesten im Landkreis Oldenburg und in Delmenhorst mit Stefan Bünting, Leiter IHK-Geschäftsbereich Bildung (rechts), und IHK-Vizepräsident Michael Engelbrecht (links). Foto: Andreas Burmann

Delmenhorst/Oldenburg. Stolze Absolventen: Die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) hat am Freitagvormittag in einer Feierstunde in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen 189 junge Leute als „Berufsbeste“ ausgezeichnet.