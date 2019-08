Delmenhorst. In unserer stets erholsamen Kolumne "Quergedacht" geht es heute um den Urlaub und die Tücken der Entspannung.

Dass diese Welt vor die Hunde geht, wer will es verneinen: In Brasilien steht der Regenwald entflammen, in Island schmelzen Gletscher und dann noch Promi-Big-Brother Im Fernsehen. Die Zeichen sind mehr als deutlich. Der Gottseibeiuns ist nah. Wohl dem, der seinen Urlaub jetzt noch vor sich hat. Und zumindest kurz mal fliehen kann. Nachts hellwach und tagsüber todmüde – Kopf und Körper sagen: Mach mal halblang. Urlaub, das ist die Zeit, in der man sich eine Welt erschaffen kann, die wirklich bewohnbar ist. Urlaubsforscher, ja die gibt es, sagen übrigens, dass der Erholungseffekt nach ein bis zwei Wochen bereits wieder verflogen ist, völlig unabhängig davon, wie lange man zuvor Urlaub gemacht hat. Macht ja auch Mut, jetzt wo es bald losgehen soll. Könnte man ja gleich daheim bleiben, den Arbeitgeber würd’s freuen. Aber gebucht ist gebucht.



Kuschelfaktor auf Schmusedom

Urlaubsforscher sagen auch, war zuletzt in einer großen Wochenzeitung zu lesen, dass viel Körperkontakt für den Menschen den größten Erholungsschatz darstellt. Stichwort Kuschelfaktor auf Schmusedom. Im Urlaub sollte ja Zeit sein.

Nichtstun jedenfalls, auch das sagen die Forscher, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ein Mythos geradezu. Dabei habe ich mir für meinen Urlaub so etwas ähnliches vorgenommen. In der ersten Woche, so der Plan, werde ich nur im Schaukelstuhl sitzen. In der zweiten Woche werde ich – ganz eventuell – sogar ein wenig schaukeln.