Delmenhorst. Mit Musik des Weltstars Phil Collins und seiner Band Genesis ist am Freitagabend das Burginselfestival gestartet.

Über mehr als zweieinhalb Stunden konnten die rund 1400 Besucher der Tribute-Band "True Collins" und Hits wie „In the air tonight“ und „I can’t dance“ lauschen und dabei die einmalige Atmosphäre der Burginsel als Veranstaltungsort genießen. Bei Temperaturen über 20 Grad kam richtige Open-Air-Stimmung auf. Frontmann Tom Ludwig zeigte sich begeistert von der Kulisse: "Delmenhorst! Was habt ihr hier für eine wunderschöne Konzertkulisse. Jede Band, die hier auftreten darf, kann sich glücklich schätzen." Aus dem Publikum gab es dafür großen Beifall.

Überhaupt zeigten sich die Besucher begeistert von dem Abend. Wen immer man auf der Burginsel auch fragte, alle waren voll des Lobes für den Festival-Auftakt im Herzen der Graft.



Am Samstag wird das Festival, dass das dk und die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft gemeinsam veranstalten, fortgesetzt: Unter dem Motto „Maffay Pur“ gibt es ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) die Hits von Peter Maffay zu hören. Karten gibt es für 29 Euro beim dk an der Langen Straße 122, und an der Abendkasse.