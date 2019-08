Delmenhorst. Mit Musik des Weltstars Phil Collins und seiner Band Genesis ist am Freitagabend das Burginselfestival gestartet.

Mehr als zwei Stunden lang konnten die Besucher der Tribute-Band True Collins und Hits wie „In the air tonight“ und „I can’t dance“ lauschen und dabei die einmalige Atmosphäre der Burginsel als Veranstaltungsort genießen. Bei Temperaturen über 20 Grad kam richtige Open-Air-Stimmung auf.

Am Samstag wird das Festival, dass das dk und die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft gemeinsam veranstalten, fortgesetzt: Unter dem Motto „Maffay Pur“ gibt es ab 20 Uhr (EInass 19 Uhr) die Hits von Peter Maffay zu hören. Karten gibt es für 29 Euro beim dk an der Langen Straße 122, und an der Abendkasse.