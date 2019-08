Die Supermarktkette Penny spricht von einem Belagerungszustand am Hasporter Damm in Delmenhorst. Vor allem alkoholisierte Männer sorgen dort für Unmut. Foto: Sascha Sebastian Rühl

Delmenhorst. Der Vermieter des Areals am Pennymarkt am Hasporter Damm in Delmenhorst steht mit Polizei und Mietern in Kontakt. Gemeinsam suche man eine Lösung für die als bedrohlich empfundenen Ansammlungen von Obdachlosen oder Drogenabhängigen.