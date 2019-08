Delmenhorst. Der dörfliche Stadtteil lädt am Sonntag, 25. August, zum Feilschen ein. Zahlreiche Schnäppchenjäger von Nah und Fern lockt der Markt in den Stadtnorden.

Auf der Hasberger Dorfstraße ist am Sonntag, 25. August, mit Stau zu rechnen. Der Hökermarkt geht von 10 bis 17 Uhr in seine 26. Ausgabe und lockt wieder Schnäppchenjäger in Massen an. Der ausrichtende Hasberger Verkehrsverein geht von etwa 18000 Besuchern aus, die durch das idyllische Dorf flanieren. Zu Stoßzeiten geht es oft nur langsamen Schrittes voran. Entlang der Dorfstraße, dem Mühlenkamp und der Delmestraße werden an etwa 400 Ständen verschiedenste Waren feilgeboten. Von Schallplatten über Handtaschen bis hin zu Kinderspielzeug reicht das Angebot der Hobby-Händler.

Parkmöglichkeiten für Auto und Rad

Für Schnäppchenjäger, die mit dem Auto anreisen, stehen Parkplätze gegen eine Gebühr an den Straßen Am Südfeld und am Horster Weg zur Verfügung. Dort und an der Bungerhofer Straße gibt es außerdem für Besucher, die mit Fahrrad anreisen, Möglichkeiten ihr Zweirad abzustellen. Die Einnahmen aus den Parkgebühren werden überwiegend als Spende für gemeinnützige Zwecke im Ort genutzt, teilt der Verkehrsverein mit.

Dorf-Atmosphäre genießen

Wer sich von dem Einkaufsbummel erholen möchte oder einfach nur bei Kaffee und Kuchen die Atmosphäre im Dorf genießen möchte, wird auch auf dem Hökermarkt Hasbergen fündig. Ein reichhaltiges Angebot an Getränken und diversen Speisen kündigt der Verkehrsverein an.

Gute Wetterprognosen

Eine gute Nachricht für alle Schnäppchenjäger: Zum Hökermarkt wird es heiß. Laut Wettervorhersagen klettert das Thermometer auf bis zu 30 Grad Celsius.