Delmenhorst. Zwei Veranstaltungen rund um den auch als Weltfriedenstag bekannten Antikriegstag rücken in Delmenhorst das Gedenken in den Mittelpunkt.

Der Stadtverband Delmenhorst im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) lädt am Freitag, 30. August, zu einer Veranstaltung im Gedenken an die Opfer von Faschismus und Krieg ein. Los geht es um 17.30 Uhr auf dem katholischen Friedhof an der Oldenbruger Straße, es folgt dann um 18.15 Uhr auf dem städtischen Friedhof an der Friedensstraße in Bungerhof eine weitere Zusammenkunft. Die Gedenkrede hält jeweils Uwe Helfrich, Vorsitzender des DGB-Stadtverbandes. Zudem liest der Schauspieler Johannes Mitternacht Texte gegen Krieg und Faschismus.

Geschichte des Boelcke-Geschwaders

Eine zweite Veranstaltung hat der DGB gemeinsam mit der Volkshochschule Delmenhorst am Sonntag, 1. September, geplant. Im Haus Adelheide stehen dabei ab 14 Uhr diverse Redebeiträge auf dem Programm. Unter anderem wird der Journalist Helmuth Riewe seine umfangreichen Recherchen über die „Beteiligung von Fliegern des Boelcke-Geschwaders aus Delmenhorst in Polen“ vor. Genau 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wird Riewe ein Kapitel der Stadtgeschichte ins Gedächtnis rufen, dass lange Zeit eine vergessene Geschichte war. „Bereits am ersten Tag des Zweiten Weltkrieges waren in Delmenhorst stationierte Flieger an Angriffen auf Zivilbevölkerung beteiligt. Der Kriegsterror nahm somit auch von Delmenhorst aus seinen Lauf“, betont Riewe. Im Haus Adelheide werden unter anderem noch Uwe Helfrich („Die Opfer von NS-Regime, Faschismus und Krieg: Zwangsarbeit in Delmenhorst“), Vahit Oflazoglu,, Sprecher des Friedensforums („Welche Aufgaben ergeben sich für die Zivilgesellschaft?“) sowie Dr. Hans-Joachim Müller vom Max-Planck-Gymnasium und VHS-Leiter Matrin Westphal („Welche Verantwortung/Konsequenzen ergeben sich daraus für Schulen und Erwachsenenbildung in Delmenhorst?“) vortragen.

„Die politische Bildung und die Erinnerungsarbeit zählen zu den Aufgaben der VHS“, erläutert Westphal die Motivation. Gerade in einer Epoche, in der es zunehmend weniger Zeitzeugen gebe, sei es wichtig, Wissen um die Geschichte lebendig zu halten. Die VHS hatte gemeinsam mit Riewe als Referenten bereits im Frühjahrssemester ein Seminar über das Boelcke-Geschwader veranstaltet. Riewe, der bei der Gedenkveranstalung als Redner, aber nicht als Organisator auftritt, bedauert, dass die Bundeswehr trotz Anfrage keinen Redner schickt. Westphal verweist auf terminliche Probleme beim Militär, die Riewe so nicht nachvollziehen kann.

"Nie wieder Faschismus!"

Uwe Helfrich weist im Vorfeld der Veranstaltungen auf die Antwort des DGB auf das „unermessliche Leid, dass Nazi-Deutschland über die Welt gebracht hat“, hin: „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Für Frieden und Abrüstung! – das ist unsere Maxime.“ Er macht klar, dass bei den Gedenkveranstaltungen neben dem Blick zurück in die Geschichte die Gegenwart nicht aus dem Blick geraten soll. Er erinnert an die Kriege unserer Zeit, an Flucht und Vertreibung, an die „immensen Ausgaben für Rüstungshaushalte“.

Der DGB erklärt zum Antikriegstag: „Demokratie, Frieden und Freiheit sind keine Selbstverständlichkeit,

sondern müssen entschlossen verteidigt werden. Das weiß niemand besser als wir Gewerkschaften. Deshalb waren wir von Anfang an zentraler Teil der Friedensbewegung und haben zu ihren Erfolgen beigetragen. Wir wissen aber auch: Unser Kampf gegen Faschismus, nationalistische Kriegstreiberei und besinnungsloses Wettrüsten ist längst nicht vorbei.“