Delmenhorst. Ein Spaziergang durch das Quartier Neues Deichhorst lässt kaum noch erahnen, dass an dieser Stelle einmal geballte militärische Präsenz herrschte.

Bis zum Abzug der letzten Einheiten 1994 befand sich dort ein großer Standort der Bundeswehr. Die Caspari-Kaserne an der Wildeshauser Straße beherbergte ab 1962 Flugabwehrverbände. Die Aufnahme von 1991 zeigt das Haupttor der Kaserne.

Als vor 80 Jahren, am 1. September 1939, mit dem deutschen Überfall auf Polen in Europa der Zweite Weltkrieg begann, war dort das Infanterie-Regiment 65 untergebracht. Der kürzlich verstorbene Rudolf Schewe, damals neun Jahre alt, erinnerte sich an den Anblick der herausgeputzten Truppen, die bei Kriegsausbruch Richtung Bahnhof marschierten.

Die in den Jahren der Weltwirtschaftskrise arg gebeutelte Stadt Delmenhorst hatte sich mit Erfolg darum bemüht, wieder Garnisonstadt zu werden und versprach sich davon einen Aufschwung. 1934 begann der Kasernenbau in Deichhorst. Ein Jahr später zog das Infanterie-Regiment 65 in die neue Kaserne ein.