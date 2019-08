Wiederholter Fehlalarm hält Delmenhorster Feuerwehr in Atem CC-Editor öffnen

Fehlalarme haben die Delmenhorster Feuerwehr am Freitag beschäftigt. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Eine defekte Brandmeldeanlage im "Haus am Park" in Delmenhorst hat die Feuerwehr am Freitagvormittag beschäftigt. Sie löste mehrfach aus.