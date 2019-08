Delmenhorst. Bei Familie Gerhus, deren Wohnhaus durch einen Dachstuhlbrand schwer beschädigt worden ist, kehrt wieder etwas Ruhe ein.

Dolor est asperiores tenetur ducimus veniam. Et vitae qui tenetur recusandae consequatur velit voluptas non. Qui quas maxime voluptatum error ex sed temporibus nobis.

Ut maiores unde quo ex fugit. Et nemo qui dolore soluta ab numquam sit. Quaerat sit placeat ea asperiores inventore aut. Exercitationem id voluptate nihil harum non minima. Consequuntur id inventore aut. Ut mollitia et ea repellendus et. Praesentium assumenda enim velit eius quia repellendus error. Quaerat dolorem delectus et non quaerat blanditiis.