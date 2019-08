Delmenhorst. An diesem Wochenende findet das Burginsel-Festival in Delmenhorst statt.

Es gibt noch Karten für das Burginsel-Festival am Freitag, 23. August, und am Samstag, 24. August. Darauf weisen das Delmenhorster Kreisblatt sowie die Delmenhorster Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft (dwfg) als Veranstalter des zweitägigen Musikfestes hin. Einlass ist ab 19 Uhr, um 20 Uhr beginnen die Konzerte. Beendet werden die Veranstaltungen jeweils gegen 22.30 Uhr.

Es gibt noch Karten ■ Karten für das Burginsel-Festival heute und morgen gibt es im dk-Kundencenter an der Langen Straße 122. Sie kosten vorab und an der Abendkasse pro Konzertabend 29 Euro. Das Kombiticket für beide Abende gibt es für 55 Euro.

Am Freitag wird die Tribute-Band „True Collins“ aus Soltau erwartet. Die Gruppe ist seit mehr als zehn Jahren auf Tour und hat berühmte Songs von Phil Collins und Genesis im Repertoire. Dazu gehören unter anderem „In the air tonight“, „Another day in paradise“, „Sussudio“, „Mama“, „No son of mine“, „Invisible touch“ und „Land of confusion“. Die Fünf-Mann-Band mit drei zusätzlichen Bläsern („Brass Connection“) ist laut Festival-Ankündigung „extrem nah am Original“. Ausgefeilte Lichteffekte sollen die Show abrunden.

Maffay-Ohrwürmer am Samstag

Am Samstag kommt die Gruppe „Maffay pur“ aus Kobern-Gondorf in Rheinland-Pfalz auf der Burginsel zum dk-Sommerkonzert. Die Band besteht aus professionellen Live- und Studiomusikern, die unter anderem schon mit Lionel Richie, Jan Delay, Helene Fischer, Xavier Naidoo, Sarah Connor und Sister Sledge zusammengearbeitet haben. Sie präsentiert berühmte Peter-Maffay-Ohrwürmer. Dazu zählen beispielsweise „Über 7 Brücken musst du geh’n“, „Und es war Sommer“, „Du“, „Nessaja“, „So bist du“, „Sonne in der Nacht“ und „Schatten in die Haut tätowiert“.

Picknick bei dk-Sommerkonzert möglich

Stühle gibt es vor Ort. Es dürfen aber auch eigene Sitzgelegenheiten mitgebracht werden. Morgen dürfen die Konzertbesucher auch picknicken.